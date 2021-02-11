兩會2021｜栗戰書：人大作完善香港選舉制度決定後　常委會修法打「法律組合拳」 (16:00)

栗戰書強調，人大將堅定不移依法維護國家主權、安全、發展利益，為維護香港憲制秩序、打擊「港獨」勢力、確保愛國者治港、保持香港長期繁榮穩定提供法律保障。

栗戰書回顧去年工作時表示，2019年發生《逃犯條例》修例風波，香港法治和社會秩序遭遇嚴重衝擊，「一國兩制」受嚴重挑戰。十三屆全國人大三次會議作出關於建立健全香港特區維護國家安全法律制度和執行機制的決定後，常委會於去年6月連續召開兩次會議，審議通過《港區國安法》，並決定將其列入香港《基本法》附件三。去年8月、11月，先後通過關於香港第六屆立法會繼續履行職責的決定、關於香港立法會議員資格問題的決定。

明報記者