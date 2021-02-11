721襲擊案｜事主憶元朗站扶手電梯口受襲倒地續被打　官看呈堂片稱見被告打男子頭部 (15:25)

H早前供稱，當日他因拉走一名正被白衣人毆打的倒地男子，遭白衣人棍打後腦。控方指出，該倒地男子是事主F。庭上播放港鐵閉路電視片段，顯示當時大量市民跑上扶手電梯，H和F是走在最尾的兩人。

控方播放另一段公開片段，稱當時第八被告蔡立基在扶方電梯旁的樓梯上，用藤條及手擊打逃上月台的市民。控方又指出，同一片段亦拍到首被告王志榮持棍指嚇他人，王志榮的代表律師表明會爭議片中人身分。

事主F之後出庭憶述，他當晚約10時45分乘西鐵途經元朗站，聽到有人在月台大叫救命和打人，下去大堂後看到多名白衣人施襲，他被雨傘擲中右手，於是打開雨傘擋格。

F形容，白衣人之後一窩蜂衝入閘，他與閘內市民一同逃上月台，但在扶手電梯口被5至6名白衣人用木棍及藤條擊打頭及身，手上的雨傘被打爛，眼鏡飛脫，一度頭暈倒地，倒地後白衣人仍繼續毆打他約3至4秒。及後事主H扶起他，一同逃入車廂，當時F的前額及頭頂已在流血。

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