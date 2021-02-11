新冠疫苗｜12間復必泰接種中心3月9日起可供預約　新設7優先接種組別 (14:45)

他稱，市民明日（9日）早上9時起，可在網上預約系統預約12間新增中心由3月16日至3月30日的名額，預計有約14萬個接種復必泰疫苗名額。

另外，3月10日起，網上預約系統每日早上9時會開放多一日的名額，每日增約1.6萬個復必泰名額，科興每日增約6000個名額。

聶德權又表示，政府會新增7個接種新冠疫苗的優先組別，他們由明早9時起，可在網上預約系統預約接種疫苗，或到私家醫生診所安排接種。7個新增優先組別約涉130萬人，包括：

．餐飲、街市、超市、便利店員工、速遞員及外賣員

．公共交通從業員

．註冊建築工人

．物業管理人員

．學校教職員

．旅遊業從業員

．在第599F章下表列處所的職員

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