UA戲院全線結業　員工嘆公司「好難再蝕落去」 (13:29)

在UA工作12年的梁女士稱原打算退休，被遣散後不會再工作，會返回內地與親戚居住。她稱經歷數任UA老闆，認為UA大家庭下沒有層壓式壓迫，亦沒有辦公室政治，同事均很盡力工作。她稱政府的援助方案僅最高補償300萬元，「一個月租都交唔到」，疫情下市民外出聚會有顧慮，加上網上亦可看戲，戲院重開後亦僅有一半入座率，公司「好難再蝕落去」，幸UA母公司仍有經營食肆不至於全面倒閉。

在UA任職服務員3年多的李先生表示，昨晚（7日）接獲公司通知，所有員工需到溫莎公爵社會服務大樓集合，未有提及結業事宜，至今早起來看新聞才獲悉公司清盤。他稱很喜歡看電影，加入UA能「一邊返工、一邊睇戲」，與同事相處亦愉快，故很享受工作，但疫情下戲院長期停業零收入，公司亦曾欠租，「預咗蝕到喊」，至昨日戲院全線「冇飛賣」，估計公司「唔係執笠就係又停業」，因此早有心理準備。對於政府早前長時間勒令戲院停業，李稱當然希望戲院能早日重開，但稱「政府咁話，冇得反對。」

有不願具名的員工表示，早前向公司申請交通津貼並已獲批，惟現時公司倒閉，他未能返回公司領取，「蝕咗一餐飯錢，我搭車出嚟都蝕咗。」他表示，對於公司突然結業沒什麼感受，「已經受到太多衝擊啦。」另一不願具名的員工表示：「封舖唔封關，工都無得返。」

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