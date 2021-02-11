林鄭月娥：本港選舉制度有缺陷中央主導修例　感謝中央為特區解困【短片】 (12:46)

她說，今次選舉制度的修訂由中央主導，先由人大作出決定，授權人大常委會修訂《基本法》附件一和二，再由本港修訂本地法例，她形容有關修訂方式是及時、必要，合法合憲。她亦稱，香港政治體制屬於中央事權，並非香港自治的一部分，而選舉制度是政治體制的重要一環，強調非常尊重中央的主導權，而中央的決定權亦是不容置疑。

林鄭月娥稱，人大審議通過有關草案後，政府會全面展開解說工作，第二階段是聽取社會各界意見，第三階段是本地立法，經行會同意後提交立法會審議通過。她稱，政制及內地事務局及律政司會有專職人員負責修例，待《基本法》附件一及二的產生辦法落實後，政府會妥善安排之後12個月的多場選舉。

對於《基本法》提及的循序漸進達至特首普選，林鄭月娥稱今次修訂不會修改《基本法》第45及第68條，兩條文仍然列明循序漸進達至普選，但她亦稱要看實際情況。

林鄭月娥：草案緊急 未能進行全面公眾諮詢

被問及草案是否導致民主倒退，林鄭月娥回應民主沒有國際標準，針對香港的情形，如果「一國兩制」不應獲得保障，本港繁榮及穩定亦不能維持，現時選舉制度的缺陷削弱了一國兩制，甚至危及國家安全。她說，由於草案由中央主導，並考慮到緊急性，未能進行全面公眾諮詢，但稍後立法會審議法案時，議員將繼續聽取公眾意見。

林鄭月娥亦被問及明年會否再選特首，她沒有回應，但強調社會的注意力應放在如何完善選舉制度。

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