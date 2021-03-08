海關搗破17個冒牌貨網購集團　拘22人 (12:45)

版權及商標調查科高級監督謝國強表示，疫情下市民減少外出、轉為網購，海關去年留意到有兩類網上售賣冒牌貨手法有上升趨勢，包括聲稱「代購」及「直播帶貨」，其中去年首半年破獲3宗涉及「代購」的案件，共檢獲1300件冒牌貨，市值達150萬元。

版權及商標科技罪案調查組指揮官王誌賢表示，「代購」案中賣家常聲稱可直接向外地廠商及供應商直接取貨，或有歐美代購團隊直接買貨，強調原廠貨源、有單有盒；部分賣家就標榜其貨品為限定版或VIP贈品不設公開發售，再複製正貨原裝廣告相到專頁誤導消費者，售價亦往往是正貨約六至七成的「優惠價」或「開心價」。

至於「直播帶貨」，賣家多以限時直播及快閃競投方式促銷，賣家會於晚上銷售貨品2至3小時，或於晚飯、黃昏時段直播「打游擊」以增加曝光率。另有部分賣家為逃避海關追查，選在深宵時段直播5至6小時，待網民留言訂貨後，集團會向買家發出私訊跟進。

王誌賢稱，冒牌貨集團以疫情為由推薦消費者選擇以速遞方式取貨，即使有提供當面交收方式，冒牌貨集團仍會誘使消費者先付款，及後用種種藉口拒絕當面交收，迫使消費者轉用速遞，而消費者往往收貨後才發現誤購冒牌貨。

其中一個代購專業曾涉及30多宗冒牌貨案件，騙取約23萬元，單一最大為一名購買外國名牌手袋的事主，損失共6.6萬元。

海關於去年11月至上月展開針對性部署，以放蛇方式打擊網購冒牌貨案件，搗破17個社交平台專頁和帳戶，搜查17個住宅單位和3間店舖，檢獲約2700件懷疑冒牌物品，估計市值超過180萬元，包括波鞋、飾物、手袋、家庭電器、廚具等，行動中海關共拘捕6男16女（20至69歲），眾人目前正保釋候查。