新冠疫苗｜梁子超：現毋須停接種疫苗計劃　何栢良倡電子病歷監察 (11:45)

何栢良表示，4宗個案嚴重值得關注，需了解其是否屬於異常或非預期的情況，他建議政府以電子病歷追蹤接種者，透過系統實時監察糠尿病、中風、心血管疾病患者於接種疫苗後，其發病率有否轉變。

何栢良表示，政府及醫管局應公布相關統計數據，透過分析統計數字，才能舉證接種疫苗後出現的事件，是否有直接或間接因果關係。梁子超亦認為，檢視打疫苗後死亡的個案時，要一併考慮慢性疾病的背景發病率；若市民對疫苗有誤解或偏見，停用疫苗亦未必可以解決問題。

梁子超說，他與家人都已接種，但為免影響市民判斷，不會透露接種哪一種疫苗，選擇哪款疫苗是個人因素。

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