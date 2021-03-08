新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月7日更新版） (08:45)

任何在2021年2月22日至3月7日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月9日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．太古城道10號太古城星輝臺海星閣

．深水埗大南街256-258號

．葵涌華景山路3號海峰花園第1座

．馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣

．深水埗欽州街1-9號/通州街302A-C及304號昌遠大廈

．中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．合約編號3801-現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程

任何在2021年2月22日至3月7日期間，曾在以下指明地方值勤，以及就讀的學生，須於3月9日或之前接受檢測：

．中西區般咸道67-69號聖保羅書院

．中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學

任何在2021年2月21日至3月6日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月8日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

．灣仔灣仔道188號／克街6號廣生行大廈B座

．將軍澳寶寧路25號富寧花園第1座

污水樣本檢測呈陽性

．天水圍天秀路15號天富苑齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座5樓502-503室 OtterBox Hong Kong Limited

資料來源：政府新聞公報

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