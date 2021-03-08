港聞

新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月7日更新版） (08:45)

截至3月7日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈、工作場所等名單如下：

任何在2021年2月22日至3月7日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月9日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．太古城道10號太古城星輝臺海星閣

．深水埗大南街256-258號

．葵涌華景山路3號海峰花園第1座

．馬鞍山錦英路9號錦英苑錦義閣

．深水埗欽州街1-9號/通州街302A-C及304號昌遠大廈

．中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學莊邱碧雲太夫人舍堂

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．合約編號3801-現有機場島的旅客捷運系統及行李處理系統隧道工程

任何在2021年2月22日至3月7日期間，曾在以下指明地方值勤，以及就讀的學生，須於3月9日或之前接受檢測：

．中西區般咸道67-69號聖保羅書院

．中西區麥當勞道33號聖保羅男女中學

任何在2021年2月21日至3月6日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月8日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案

．灣仔灣仔道188號／克街6號廣生行大廈B座

．將軍澳寶寧路25號富寧花園第1座

污水樣本檢測呈陽性

．天水圍天秀路15號天富苑齊富閣、善富閣、逸富閣及雅富閣

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．紅磡紅鸞道18號祥祺中心A座5樓502-503室 OtterBox Hong Kong Limited

資料來源：政府新聞公報

新冠肺炎 相關報道：

聖保羅男女中學舍堂、聖保羅書院師生須強制檢測 本港增16確診5源頭不明

星光行潮庭一名樓面初步確診　即日起暫停營業

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

新冠疫苗 相關報道：

曾打科興 兩糖尿長者危殆 一接種5天心血管病發 一打針翌日現糖尿併發症

兩長者接種科興疫苗後現嚴重異常情況　深切治療部留醫

市民續到官涌接種科興疫苗　兩人不適送院

韓國增806人接種疫苗後疑現副作用　9人嚴重過敏1人死亡

相關字詞﹕強制檢測大廈名單 新冠肺炎 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒 強制檢測 編輯推介

上 / 下一篇新聞