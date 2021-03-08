港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (07:53)

本港周日（7日）新增16宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月1日至7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月7日報道：聖保羅男女中學舍堂、聖保羅書院師生須強制檢測 本港增16確診5源頭不明

○深水埗區

福華街159號 潤發飯店

長沙灣政府合署

福隆大廈 老地方茶餐廳

○九龍城區

黃埔天地享膳坊4期Amber's Table

○沙田區

新港城中心 5期

○荃灣區

周氏大廈 大良鴻輝記

荃豐中心 大家姐

愉景新城 大家樂、潮食會

○西貢區

寶林商場 大快活

坑口村 敘好粉麵茶餐廳

富寧花園商場 南豐餐廳小廚

○灣仔區

利舞臺廣場 翠亨邨

○東區

新翠商場 一粥麵

興華商場 大快活

資料來源：衛生防護中心（截至3月7日）

新冠肺炎 相關報道：

化驗承辦商檢測結果短訊錯樣本瓶編號 103市民未能下載檢測紀錄

星光行潮庭一名樓面初步確診 即日起暫停營業

今增16確診5源頭不明 聖保羅男女中學、聖保羅書院師生須強制檢測

強制檢測大廈、工作場所名單（3月6日更新版）

近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽

新冠疫苗 相關報道：

兩長者接種科興疫苗後現嚴重異常情況 須入深切治療部留醫

市民續到官涌接種科興疫苗 兩人不適送院

第二批75.8萬劑復必泰疫苗抵港

 

相關字詞﹕近7天確診者曾到訪食肆街市商場酒店名單一覽 新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 疫情第四波 編輯推介

上 / 下一篇新聞