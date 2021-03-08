新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (07:53)

本港周日（7日）新增16宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（3月1日至7日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月7日報道：聖保羅男女中學舍堂、聖保羅書院師生須強制檢測 本港增16確診5源頭不明
○深水埗區
福華街159號 潤發飯店
長沙灣政府合署
福隆大廈 老地方茶餐廳
○九龍城區
黃埔天地享膳坊4期Amber's Table
○沙田區
新港城中心 5期
○荃灣區
周氏大廈 大良鴻輝記
荃豐中心 大家姐
愉景新城 大家樂、潮食會
○西貢區
寶林商場 大快活
坑口村 敘好粉麵茶餐廳
富寧花園商場 南豐餐廳小廚
○灣仔區
利舞臺廣場 翠亨邨
○東區
新翠商場 一粥麵
興華商場 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月7日）
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