掃QR code資訊保安4貼士　資科辦提醒：檢查網址是否可信 (09:15)

掃描QR code提防兩風險

‧ 連結至惡意網站：QR code掃一掃即可連接至某個網站或應用程式。資科辦指出，由於用家無法直接閱讀QR code所載資訊，掃描時可能會被連接至惡意網站，甚至將惡意軟件下載至流動裝置。

‧ 流動支付個人資料被盜用：如不適當使用QR code進行流動支付，有可能被盜取個人資料、交易內容或付款資料，更有可能被不法之徒利用進行未經授權交易，蒙受金錢損失。

掃描QR code資訊保安4貼士

1. 掃描QR code前要確保來源可靠。

2. 關閉QR code掃描App中的「自動開啓網站」設定。關閉後，每次掃描時會彈出對應URL（網址），須作確認才能連接至該網站。

[註：除了下載掃描二維碼App，手機鏡頭多已具備自動偵測二維碼，在開啟網站時會顯示網址或網站名稱（見圖2），用家可先確認才點擊連接至該網站。]

3. 檢查由QR code轉化的資料是否正確，若是網站URL，小心檢查網站域名是否可信。

4. 使用QR code進行流動支付前，先核實App內提供的交易資料，完成交易後立即核實銀行或供應商發出的交易紀錄。此外，切勿輕易向他人透露流動支付服務所產生的QR code。

（資料來源：資科辦及資科辦facebook）

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