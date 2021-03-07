新冠疫苗｜兩長者接種科興疫苗後現嚴重異常情況　須入深切治療部留醫 (18:55)

首宗個案涉及一名80歲男子，本身患糖尿病、頸動脈粥樣硬化、高血壓及曾中風。他3月1日在元朗天暉路體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，3月6日感胸痛，到明愛醫院急症室求醫。病人對治療反應欠佳，同晚轉送深切治療部接受進一步治療，初步診斷為急性冠狀動脈綜合症，現時情況危殆。

另一個案涉及一名72歲女子，本身患有糖尿病、高血脂、高血壓及甲狀腺功能不足。她3月6日在將軍澳體育館社區疫苗接種中心接種新冠疫苗，其後感身體虛弱，並停用兩劑量的胰島素。她今早被家人發現情況轉差，送往威爾斯親王醫院留醫，其後發現有嚴重糖尿病酮症酸中毒，轉送深切治療部接受治療。

衛生署正就該兩宗事件進行調查及評估，會盡快將個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估，並適時發布評估結果。

根據政府接種疫苗預約網站，元朗天暉路體育館及將軍澳體育館的社區疫苗接種中心均是接種科興疫苗。

新冠疫苗 相關報道：

市民續到官涌接種科興疫苗 兩人不適送院

第二批75.8萬劑復必泰疫苗抵港