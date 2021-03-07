新冠肺炎｜星光行潮庭一名樓面初步確診　即日起暫停營業 (17:39)

．48歲男子：居深水埗福榮街15號，於尖沙嘴星光行東翼潮庭做樓面工作，2月25日檢測陰性，3月4日發冷，3月5日到社區檢測中心檢測，初步陽性，3月6日最後上班

．65歲地盤雜工：居沙田田心街隆亨邨賞心樓，於西九龍文化區M+博物館工作，3月5日檢測，3月6日最後上班，無病徵，與其一同工作的3名同事送檢疫

．41歲主婦：與一名家人同居尖沙嘴華源大廈一間賓館，欲離港而檢測，初步陽性，其他分租者須送檢疫

．36歲女保安：居元朗祥降圍村屋，於東涌映灣園任職保安，3月6日為最後上班日期，同日感不適，在急症室進行病毒測試呈初步陽性

．35歲男工程聯絡員：居粉嶺綠悠軒6座，平日在順天邨天池樓一間辦公室上班，毋須到地盤，2月28日感不適，3月2日交樣本檢測，初步陽性，3月6日最後上班

潮庭即日起暫停營業，門外通告稱該店將暫停營業至另行通知，已進行徹底清潔和消毒，並將安排所有員工檢測。

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