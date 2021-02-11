新冠肺炎｜今增16確診5源頭不明　聖保羅男女中學舍堂、聖保羅書院師生須強制檢測 (16:41)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中一名相關個案確診者為聖保羅男女中學學生，在麥當勞道聖保羅男女中學舍堂居住，同層居住的同學須送檢疫，整座舍堂要強制檢測。另一名相關個案確診者是在般咸道聖保羅書院就讀的學生，傳染期內曾上學，3月3日最後上學，3月5日檢測陽性，該校師生須強制檢測。上述兩個案為一對兄弟。

源頭不明個案：

．沙田石門京瑞廣場一名上班族，數名同事需送檢

．32歲男性電腦程式員，在尖沙嘴加拿分道2號4樓一間名為UNDONE的公司任職，最後一日上班是本月1日，十多名同事須檢疫。患者潛伏期間曾到北河街街市，2月26日曾到尖沙嘴K11 MUSEA戲院睇戲，用過4樓洗手間

．地產經紀：北角新都城大廈B座地下一間房地產公司任職，數名同事須檢疫

．機場三跑地盤工人：沒有病徵，工作負責無人駕駛列車和行李輸送隧道工程（項目3801），30多名同事須檢疫，數百名同一工程的人須強制檢測

．一名退休者

源頭不明個案報稱住址（須強制檢測）：

．鰂魚涌太古城海星閣

．深水埗大南街256至258號

．葵涌華景山路海峰花園1座

．馬鞍山錦英苑錦義閣

．深水埗欽州街昌遠大廈

涉及相關個案的強制檢測地點：

．麥當勞道聖保羅男女中學舍堂

．般咸道聖保羅書院

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