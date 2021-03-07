新冠疫苗｜市民續到官涌接種科興疫苗　兩人不適送院 (15:54)

官涌體育館疫苗接種中心醫務總監郭寶賢向本報表示，今日暫有兩名女子於該中心接種科興疫苗後不適，其中一人本身已離開接種中心約1小時，其後返回中心，發現皮膚出疹，他稱該女子對蝦敏感。另一人接種後心口不適、「作嘔作悶」。中心召救護車將兩人送院，當時情況穩定，中心未有為二人使用腎上腺素等藥物。

接種者：醫護問得仔細 長者經醫生評估才接種

今日約正午時分，該疫苗接種中心未見人龍，有接種市民表示，等待時間不長，護士有向他們了解病史，年過85歲的長者須經醫生評估才可接種。

曾小姐和媽媽今早到該中心接種科興新冠疫苗。對於有接種者死亡，曾小姐說不擔心，「知道自己無事才來打」。她稱，長期病患者應先徵詢家庭醫生意見，「要對自己負責任」。

陸先生和太太今早亦到場接種疫苗，陸太稱自己有高血壓，但不擔心，「全世界咁多人打」；她亦稱最近有覆診，曾向醫生查詢是否該打針，醫生叫她「去現場問」，認為醫生都好「穩陣」。她說現場醫護「問得好仔細」，亦要先填問卷說明身體狀況。

從事醫護行業的李太陪同96歲奶奶及兩個兒子到來接種疫苗，李太說自己及丈夫3月2日已打針，認為身體狀況若許可，應該保護他人、保護自己。她說奶奶須先見醫生，衡量健康狀況才准許打針。

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