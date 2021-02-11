《明報》海外升學資訊日　教育顧問：多家庭考慮舉家移民　提早讓子女海外升學 (14:34)

活動今早吸引過百人參與，參加活動的家長周先生說，本港教育政策將有通識科改革等多項轉變，他擔心其就讀中三的女兒受影響，故計劃送她到外國就學，估計女兒升大學前離港。周先生認為，政府不願大學生參與或評論政治，而此舉違背大學生關心社會的責任，「就算香港考得好好的學生，在港讀書會限制其思想及自由」。

前年在本地大學歷史系畢業的徐先生亦參與活動，他說本港經濟及政治前景不明朗，冀到海外多讀一個學位，「開吓眼界」之餘亦希望在外國發展，故他選科時會考慮有助自己留在當地的學科。他又說，身邊有朋友亦正計劃到外國讀書或工作。

Aston Education資深教育顧問陳紀同說，不少家長因本港前景、政治等問題，考慮送子女到外國讀書，有家長亦「趕住走」，不介意子女在外國插班或就讀非心儀的學校。他說英國推出BNO簽證計劃後，多了家庭考慮全家移民，並提早讓子女到海外升學。

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