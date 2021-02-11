花展2021｜花展分拆18區園圃　九龍公園賞主題花杜鵑【附18區園圃地點一覽．短片】 (15:20)

2021香港花卉展覽因應新型冠狀病毒疫情，花展改以新形式舉行，分拆於全港18區園圃展出。即日起至3月中旬陸續於九龍公園設主題花杜鵑花圃、中西區海濱長廊（中環段）設鬱金香花圃，以及18區選定公園設置東方或西方園圃。除了戶外賞花，今年特設網上花展，市民於3月19日至4月19日期間，可安坐家中賞花。【18區園圃及特色花圃展覽地點一覽】
「花中西施」杜鵑成主題花
花展今年以素有「花中西施」雅號的杜鵑花為主題花。《明報》電子平台組記者日前走訪九龍公園，主題花圃展出以大量杜鵑花砌成的黃色、紫色，以及淡粉紅色為主色的3朵大型杜鵑花裝置，四周綴以不同的花卉，色彩奪目。主題花圃側設置了油尖旺區園圃，以傳統中式庭院為設計概念，雅致的中式亭台、潺潺流水和古樸清雅的石景，配襯多種杜鵑花如比利時杜鵑、簕杜鵑、紅杜鵑等，別具美態。
2021香港花卉展覽日期
‧九龍公園主題花花圃、18區園圃：即日起至4月19日
‧中環鬱金香花圃：3月31日結束
‧網上花展：3月19日至4月19日【2021香港花卉展覽網站：www.hkflowershow.hk】
圖文：何芍盈
網上賞花：
動植物公園2月繁花爭艷：紅花荷、顯脈金花茶、可愛花、山茶【多圖】