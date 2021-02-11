花展2021｜花展分拆18區園圃　九龍公園賞主題花杜鵑【附18區園圃地點一覽．短片】 (15:20)

「花中西施」杜鵑成主題花

花展今年以素有「花中西施」雅號的杜鵑花為主題花。《明報》電子平台組記者日前走訪九龍公園，主題花圃展出以大量杜鵑花砌成的黃色、紫色，以及淡粉紅色為主色的3朵大型杜鵑花裝置，四周綴以不同的花卉，色彩奪目。主題花圃側設置了油尖旺區園圃，以傳統中式庭院為設計概念，雅致的中式亭台、潺潺流水和古樸清雅的石景，配襯多種杜鵑花如比利時杜鵑、簕杜鵑、紅杜鵑等，別具美態。

2021香港花卉展覽日期

‧九龍公園主題花花圃、18區園圃：即日起至4月19日

‧中環鬱金香花圃：3月31日結束

‧網上花展：3月19日至4月19日【2021香港花卉展覽網站：www.hkflowershow.hk】

圖文：何芍盈

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