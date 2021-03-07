新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:45)

本港上周六（6日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月28日至3月6日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月6日報道：本港增8確診2源頭不明 染疫34歲會計曾用K11 MUSEA廁所
○油尖旺區
K11
○深水埗區
福隆大廈 老地方茶餐廳
福華街159號 潤發飯店
長沙灣政府合署
○觀塘區
安達商場南翼
○九龍城區
九龍城廣場 馥苑海鮮酒家
黃埔天地享膳坊4期 Amber's Table
○荃灣區
8咪半 金鳳大餐廳
荃灣公共圖書館
周氏大廈 大良鴻輝記
荃豐中心 大家姐
愉景新城 大家樂、潮食會
○沙田區
新城市廣場1期 翠園
禾輋廣場 元氣壽司
○元朗區
天晴商場 美心MX
○西貢區
東港城
新都城中心3期 洪記粥品
厚德商場
坑口村 敘好粉麵茶餐廳
寶林商場 大快活
富寧花園商場 南豐餐廳小廚
○灣仔區
希慎廣場
崇光（香港崇光百貨）
時代廣場
合和中心 薈軒
○南區
置富南區廣場
○東區
H21商場 明星金閣
新翠商場 一粥麵
興華商場 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月6日）
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