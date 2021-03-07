港聞

新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (11:45)

本港上周六（6日）新增8宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月28日至3月6日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。3月6日報道：本港增8確診2源頭不明 染疫34歲會計曾用K11 MUSEA廁所

○油尖旺區

K11

○深水埗區

福隆大廈 老地方茶餐廳

福華街159號 潤發飯店

長沙灣政府合署

○觀塘區

安達商場南翼

○九龍城區

九龍城廣場 馥苑海鮮酒家

黃埔天地享膳坊4期 Amber's Table

○荃灣區

8咪半 金鳳大餐廳

荃灣公共圖書館

周氏大廈 大良鴻輝記

荃豐中心 大家姐

愉景新城 大家樂、潮食會

○沙田區

新城市廣場1期 翠園

禾輋廣場 元氣壽司

○元朗區

天晴商場 美心MX

○西貢區

東港城

新都城中心3期 洪記粥品

厚德商場

坑口村 敘好粉麵茶餐廳

寶林商場 大快活

富寧花園商場 南豐餐廳小廚

○灣仔區

希慎廣場

崇光（香港崇光百貨）

時代廣場

合和中心 薈軒

○南區

置富南區廣場

○東區

H21商場 明星金閣

新翠商場 一粥麵

興華商場 大快活

資料來源：衛生防護中心（截至3月6日）

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