新冠疫苗｜「三高」護士接種復必泰　「善用是藥物，不善用是毒物」 (21:22)

由醫院管理局港島西聯網營運、位於中山紀念公園體育館的社區疫苗接種中心今日（6日）試行運作，為數十名港島西聯網醫護人員率先接種復星/BioNTech復必泰新型冠狀病毒疫苗。有年逾60歲的手術室護士接種，認爲復必泰保護率較高，「粗俗一點說，吃飯都會吃死人，難道不吃飯？」
鍾先生是手術室護士，本身有三高問題，有定期看醫生及服藥，他稱對比科興疫苗，復必泰保護率較高，故選擇復必泰。他稱「所有藥物都有side effect（副作用），頭痛藥都有side effect。藥物就是這樣，善用就是藥物，不善用就是毒物」。
55歲徐先生是瑪麗醫院的放射治療師，他表示間中需要接觸疑似確診、發燒的病人，得知科興疫苗只有五至六成左右保護率，經了解自己身體狀況後，認爲比較適合接種復必泰。他說，除了手臂有少少痛外並無其他不適，亦已經預約21天後接種第二劑。
26歲藥劑師黃先生表示，復必泰疫苗雖然副作用較大，但保護力較高。對於出現接種新冠疫苗後有嚴重副作用甚至死亡個案，他稱不少同事仍在觀望，又認為國際間已有不少人接種，自己了解過相關疫苗研究數據，暫時不多個案是顯示死亡與疫苗有直接關連。
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