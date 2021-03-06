民主派初選47人案｜市民寫信慰問眾被告鼓勵勿忘初心 (20:00)

47名民主派因「35+初選」被控「串謀顛覆國家政權罪」，民間電台今（6日）於銅鑼灣擺街站，讓市民寫慰問信給47名被告。有市民於信上鼓勵勿忘初心，亦有市民希望信件可為全港人打氣。
中學生Sophia及Yoyo寫信給47名被告，Yoyo說，知道47人為香港付出很多，他們在還押期間可能會很擔心、絕望，希望他們知道外面還有很多人支持他們，鼓勵他們勿忘初心，而她的家人亦有當「旁聽師」。Sophia於信中寫道，相比政權，自己或微不足道，但鼓勵47人不可屈服，也為港人打氣。
六旬李先生稱47名民主派「好無辜」，希望寫信祝願他們及香港人早日重獲自由。他說，十分關注近日的聆訊，「每晚都睇到好夜好夜」，他和朋友皆感到十分憤怒，「個心都悒住悒住」，稱近日的聆訊反映香港已沒有正常法治。
文先生寫信予袁嘉蔚，他說與袁嘉蔚是大學同學，他雖然未能做到什麼，但希望袁嘉蔚「撐着」，認為47人沒做錯任何事，只是在政權及制度不義之時，做了正確、正義的事。
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