短片中,一名旁觀的外籍女子看到事件時高呼「oh my god, why?(我的天,為什麼?)」、「He even didn't do anything!(他沒做什麼)」,片中警員以警棍打向該名男子時大叫「放低」。

警方在facebook發文稱,當時使用最低所需武力將男子制服,又指出昨午(5日)約5時,警方接報稱一名男子持刀闖入跑馬地一間銀行,以武器指嚇銀行職員,其後逃去,警方立即派員在附近一帶搜索,並於黃泥涌道鎖定疑犯,當時他正手持鐵棒不斷揮動,又大聲尖叫,附近途人立即走避。警員上前發出警告,要求疑犯放下武器,但他無視警告,警員遂以警棍制服該名56歲男子,並以「管有攻擊性武器」罪將其拘捕。