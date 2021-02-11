街工宣布不再參與民陣工作及會議　陳皓桓：只要有團體留低都會堅守到最後 (18:28)

新加坡《聯合早報》昨（5日）引述消息稱，民陣正被調查，若證實美國國家民主基金會曾資助民陣舉辦反修例活動，將違反《港區國安法》，民陣或會被取締。陳皓桓昨發聲明指出，民陣成立至今從未收取外國政府或機構資助。被問到不再參與民陣工作是否與民陣被指違反國安法有關，街工主席盧藝賢接受本報查詢稱是執委會這幾日通過決定，他沒有補充，強調街工最主要是地區勞工團體。

至於日後是否不會再為民主或政治議題發聲或行動，盧藝賢表示，街工有四大綱領，在勞工權益和議題上會繼續努力，亦會在弱勢、民主議題上繼續工作。

陳皓桓表示，街工作為民陣首批或一直以來的成員團體，他尊重街工的決定和感謝街工過去的努力付出，理由則由街工自己解釋。

陳皓桓又稱，近日有民陣成員團體向他表示憂慮，亦有3、4個成員團體退出民陣。他不排除未來續有成員團體退出，強調不論多少團體退出或留低也好，他理解或是因《港區國安法》而令成員團體有擔心，因為不是每個組織、工會都能承受如此大壓力，民陣現時的成員團體除了政黨，也有婦女、勞工、宗教組織。

相關報道：被指正受查或取締 民陣：從未收外國資助