新冠肺炎｜初步陽性4個案無源頭　染疫醫生診所位於屯門葵芳　機場地盤工無病徵 (18:48)

以下是初步陽性個案詳情：

．56歲醫生周偉文：居於大角嘴一號銀海7座，沒有病徵；兩間診所分別在屯門栢麗廣場23樓2312室全康醫務綜合中心，以及葵芳閣3座地下商場J1室全康醫務綜合中心，最後一日上班日分別為昨日（5日）和今日。

潛伏期間，他曾到院舍工作，昨日曾到南昌街新生精神康復會宿舍，周二（2日）去過葵涌梨木樹邨第3座匡智梨木樹宿舍，工作時有穿保護衣、戴面罩及手套等，故沒有院友列為密切接觸者。防護中心會安排兩間院舍的院友和員工檢測

．機場地盤搭棚工人：沒有病徵，住在深水埗欽州街1至9號，工作負責無人駕駛列車和行李輸送隧道，地點位於機場路近機場北交匯處；約30名同事列密切接觸者送檢

．32歲男子：在尖沙嘴加拿芬道2號4樓一間名為UNDONE的公司任職電腦程式員，最後一日上班是周一（1日）；居於深水埗大南街258號，潛伏期間曾到北河街街市，2月26日曾到尖沙嘴K11 MUSEA戲院，用過4樓洗手間

．73歲退休女士：居於葵涌華景山路海峰花園1座

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