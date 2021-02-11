新冠肺炎｜名潮食館群組病毒基因與K11 MUSEA其他個案脗合　歐家榮：料2月14日有隱形患者訪商場播毒 (17:09)

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，屋宇署與衛生防護中心周一（1日）在名潮食館採集的29個環境樣本中，有4個樣本為陽性。周中再到場採集的樣本中再添4個呈陽性。他指出採獲的陽性環境樣本中，大部分都是在出風口採得，證明名潮食館的通風出現問題，店內的環境污染非常嚴重。

袁國勇：半數陽性樣本本周採得 疑有人受污染出風口附近吸煙染疫

他提到衛生防護中心進行流行病學調查時，發現名潮食館街外的出風口附近有很多煙頭，因此推斷可能有患者在該出風口附近吸煙時，吸入名潮食館店內帶有新冠病毒的空氣；亦有可能不同商舖的員工在同一地點丟置垃圾，造成傳播。

袁國勇又稱，名潮食館檢獲的陽性環境樣本亦包括點心車，指出名潮食館可能出現交叉感染，員工在茶水間沖茶時，可能將食客殘留在餐具的病毒帶到茶水間，繼而傳播至其他食客。

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