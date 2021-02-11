K11 MUSEA今重開　逾百市民等候入場　多間商舖現人龍 (16:10)

場內多間商舖外現人龍，護膚品店「Beautysaur」門外有逾200人等候。莫小姐稱，由中午12時排隊至下午近2時，花4000元買5件貨品，又指出因商場及商店今日有優惠，等同購物享半價優惠。至於會否擔心染疫，她表示「無得驚，自己會盡量保持乾淨」。

黃小姐一家三口到場，稱因K11 MUSEA提供的購物禮券及餐飲電子禮券只限今日使用，購物1000元有500元優惠，故吸引她到場購物及用餐。

K11高級項目總監董正綱表示，閉館期間，商場已進行多輪清潔工作，並安排所有員工及租戶員工做新冠病毒檢測。

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