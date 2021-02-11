K11 MUSEA今重開　逾百市民等候入場　多間商舖現人龍 (16:10)

尖沙嘴K11 MUSEA早前因爆出新型冠狀病毒感染群組，周日（2月28日）起閉館，今日（3月6日）中午12時重開。在早上11時許，已有逾百市民在外聚集，等候入場；近中午12時開館時，有市民直奔入場，場內有職員為市民量體溫。施先生、施太今早10時半已帶同4歲兒子到場外等候，施太稱「關館多日做清潔，理應今日最乾淨」，因此不太擔心，但會避免在場內用餐。
場內多間商舖外現人龍，護膚品店「Beautysaur」門外有逾200人等候。莫小姐稱，由中午12時排隊至下午近2時，花4000元買5件貨品，又指出因商場及商店今日有優惠，等同購物享半價優惠。至於會否擔心染疫，她表示「無得驚，自己會盡量保持乾淨」。
黃小姐一家三口到場，稱因K11 MUSEA提供的購物禮券及餐飲電子禮券只限今日使用，購物1000元有500元優惠，故吸引她到場購物及用餐。
K11高級項目總監董正綱表示，閉館期間，商場已進行多輪清潔工作，並安排所有員工及租戶員工做新冠病毒檢測。
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