新冠疫苗｜袁國勇「自己幫自己打」復必泰疫苗　籲市民盡早接種 (15:45)

政府今日（6日）起安排部分屬優先群組的市民，接種復星醫藥與BioNTech藥廠合作研發的「復必泰」新型冠狀病毒疫苗，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，今午與新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅，一同到中山紀念公園體育館疫苗接種中心接種復必泰疫苗。袁國勇稱今日是「自己幫自己打針」，認為疫苗安全有效及有助控制疫情，呼籲市民盡早接種疫苗。
袁國勇指出，科興疫苗副作用較小；復必泰疫苗雖副作用較大，但引發的中和抗體、淋巴細胞導向免疫較強。他考慮自己沒有心血管、腦血管或其他長期病，加上平日要見病人、「搞（新冠）病毒」，甚至要視察爆疫地點，故選擇接種保護力較高的復必泰疫苗。
袁國勇過往曾表示會接種港大研發的噴鼻式新冠疫苗，他今日稱因港大疫苗短時間內未能由內地運到香港，且他今年已64歲，不合資格參與港大疫苗的第一期臨牀研究，故選擇接種已到港的疫苗。他稱，現時已可使用的新冠疫苗，由進行第一期臨牀研究至今，已觀察一年，未見有嚴重不良反應，認為已有足夠時間證明疫苗安全有效，「如個個都打可以控制到疫情」，故他希望親自接種疫苗「做榜樣」，呼籲市民「唔好因為怕痛」而不打針，應盡快接種新冠疫苗。
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