新冠疫苗｜袁國勇「自己幫自己打」復必泰疫苗　籲市民盡早接種 (15:45)

袁國勇指出，科興疫苗副作用較小；復必泰疫苗雖副作用較大，但引發的中和抗體、淋巴細胞導向免疫較強。他考慮自己沒有心血管、腦血管或其他長期病，加上平日要見病人、「搞（新冠）病毒」，甚至要視察爆疫地點，故選擇接種保護力較高的復必泰疫苗。

袁國勇過往曾表示會接種港大研發的噴鼻式新冠疫苗，他今日稱因港大疫苗短時間內未能由內地運到香港，且他今年已64歲，不合資格參與港大疫苗的第一期臨牀研究，故選擇接種已到港的疫苗。他稱，現時已可使用的新冠疫苗，由進行第一期臨牀研究至今，已觀察一年，未見有嚴重不良反應，認為已有足夠時間證明疫苗安全有效，「如個個都打可以控制到疫情」，故他希望親自接種疫苗「做榜樣」，呼籲市民「唔好因為怕痛」而不打針，應盡快接種新冠疫苗。

新冠疫苗 相關報道：

男子打疫苗後亡 陳肇始承認有已預約者甩底 稱理解市民要問清楚屬「人之常情」