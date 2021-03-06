警拘兩男涉電話滋擾及恐嚇國安法指定法官蘇惠德 (17:38)

【17:38】據了解，兩名男子同樣涉及恐嚇《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德。

網絡安全及科技罪案調查科警司譚威信表示，去年12月初，警方發現有人威嚇及滋擾司法人員，從而施加壓力，經深入調查後昨早在將軍澳及屯門，分別拘捕17歲本地男子及61歲本地漢，他們疑分別以電話滋擾及透過社交平台發佈要脅或恐嚇傷害司法人員的言論，涉嫌「電話、訊息或電報相關的罪行」及「煽惑他人傷人或對他人身體加以嚴重傷害」罪被捕。

譚威信指出，兩案均發生於去年12月初，兩名被捕男子無直接連繫，61歲疑犯曾在社交平台揚言要「炸死佢全家人」，他指早前司法人員的個人資料被非法公開，估計疑犯從網上取得司法人員的資料及聯絡方法。

行動中警方檢取兩部手機，不排除更多人被捕。警方相信兩名被捕男子或違反高等法院於2019年10月及11月頒布的臨時禁制令，包括禁止在互聯網平台或媒介發布任何促進、鼓勵或煽動使用或威脅使用暴力的材料或信息，以及禁止針對司法人員及其家人被起底及滋擾，兩人或干犯藐視法庭罪。

譚威信續說，2019年6月起，約3800人次的公職人員被滋擾，針對司法人員的案件不下數十宗。

西九龍裁判法院一司法部辦公室去年12月初收到恐嚇電話，消息稱屬《港區國安法》指定法官、總裁判官蘇惠德的辦公室，一名中年男子稱「炸死你、老婆、同你個仔」，警方其後接手調查。