新冠疫苗｜55歲婦接種科興疫苗4日後急性中風　入院不治 (15:38)

衛生署下午發稿稱，今日（6日）接獲醫管局呈報一宗懷疑與接種新冠疫苗後出現嚴重的異常事件報告。據醫管局提供資料，個案涉及一名55歲女子，本身有長期病患，在3月5日出現急性中風，送往明愛醫院，再轉送廣華醫院接受進一步治理，隨後出現心臟停頓，經搶救後於今日清晨證實死亡。根據家屬提供資料，她曾於3月2日在官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗。

衛生署稱，會盡快將個案交由新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會進行因果關係評估，並會適時發布評估結果。

何栢良：7.2萬人接種疫苗有兩宗死亡屬自然死亡預期之內

根據政府新聞處，截至昨日（5日）累計約72,300人接種了第一劑科興疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，英國和美國在接種新冠疫苗後，出現自然死亡機率大約為每5萬至10萬人有一宗；72,300人中有兩宗死亡個案屬於自然死亡預期之內。

何栢良亦在社交網站撰文表示，以接種人數計算的自然死亡機率，與本港無接種者的自然死亡機率相若；若以在同一接種中心出現兩宗自然死亡計算，某中心接種後出現自然死亡機率，與其他中心沒有分別。他又認為，當局實時公布沒有接種疫苗市民的分年齡組別自然死亡機率，「應該可以心理上平衡啲」。

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