兩會2021｜韓正晤港澳政協　唐英年引述：擴選委會立法會規模增代表性 (13:00)

唐英年：完善「愛國者治港」後仍以達至普選為最終目標

唐英年稱，整個聯席會議歷時約1小時45分鐘。他透露韓正在講話中，指出香港在去年《港區國安法》實施後由亂到治，之後要完善選舉制度，以落實「愛國者治港」原則。被問到修改選舉制度會否違反《基本法》第45條中特首選舉制度須循序漸進的規定，曾在擔任政務司長期間參與2012年制定政改方案的唐英年認為，是次完善選舉制度不與邁向普選互相排斥，重申在完善「愛國者治港」的原則後，本港仍會以達至普選為最終目標。

韓正提澳門多月無本地新冠個案 盼港應對疫情「做好啲」

唐英年稱，會議安排7名港澳政協委員發言，內容包括金融、醫療發展，以及一些法律上的問題。唐英年又透露自己在會上「插話」，詢問韓正有關通關的事宜，他引述韓正稱，澳門多個月未出現新型冠狀病毒本土個案，目前已經恢復通關，希望香港在應對疫情上要「做好啲」，中央未有就通關訂下時間表，但強調「總有機會通關」。被問到個案「清零」是否通關的指標，唐英年稱會上未有談及，但據他了解，港府與內地商討通關時，當局表示應該做到「清零」的標準。

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