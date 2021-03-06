民主派初選47人案｜律政司覆核11被告保釋提訊押後至下周分批處理 (14:59)

11名被告為鄭達鴻、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、柯耀林及李予信。

【14:56】全部覆核申請將押後再訊，11名被告繼續還押。伍健偉離開犯人欄時，連連向公眾席飛吻，天水連線的成員同時揮手，以及高舉心形手勢回應。郭家麒和李予信離開犯人欄時亦向公眾席揮手告別。

伍健偉向天水連線成員飛吻

【14:32】法庭將處理餘下被告的提訊程序。伍健偉由資深大律師彭耀鴻代表，柯耀林由大律師郭憬憲代表，郭家麒和李予信由資深大律師蔡維邦代表。

伍健偉步入犯人欄時，多次帶笑向到場的天水連線成員揮手和飛吻，並向其大律師稱「辛苦你」、「唔使畀太多壓力自己，加油，辛苦你」。他其後左手托頭，並不停向公眾席張望。

張可森見妻展示孩子超聲波照片露微笑

【12:06】法庭已處理黃碧雲、譚文豪、施德來和張可森的提訊程序，並押後至下午2時半處理餘下被告的程序。張可森出庭時，其妻子多次用紙巾抹淚，並把握機會向丈夫展示孩子的超聲波照片，張可森微笑點頭回應。（13:30報道：張可森見孕妻展示孩子超聲波照片露微笑 大批市民輪候入庭旁聽聲援【短片】）

【11:26】法庭將處理黃碧雲、譚文豪、施德來和張可森的提訊程序。黃碧雲由資深大律師夏博義代表，譚文豪由資深大律師蔡維邦代表，張可森則由資深大律師駱應淦代表。

【11:01】法庭今早先處理鄭達鴻的提訊程序。鄭達鴻步入犯人欄時神情平靜，他一度揭開口罩，面露笑容向公眾席的親友以口型對話，其後收起笑容，雙手抱拳等候開庭。另外，代表何啟明的大律師查錫我透露，何啟明仍留醫伊利沙伯醫院，今日未能出庭應訊。

法官杜麗冰決定將覆核聆訊押後至3月11日和13日分批進行，每日將處理最多6個覆核申請，控辯雙方須在聆訊前向法庭存入傳票、誓章和證據等。杜官形容，雖然總裁判官蘇惠德作出「巨大努力（heroic effort）」，盡力處理各人的陳辭，以及令聆訊公平和迅速地進行，惟事情不如預期般進行，亦對當中造成的困擾感到遺憾，故作出有關排期安排。

鄭達鴻申臨時保釋被拒

代表鄭達鴻的資深大律師潘熙一度向法庭申請臨時保釋至3月13日，認為鄭達鴻已被羈押7日，不希望法庭批准其保釋後，須繼續被羈押7日。杜官表示，明白裁判官批出保釋前，已作出有關考慮，亦同意被告渴望重獲自由，惟事情須恰當地進行，故拒絕批出臨時保釋。

官准豁免今日保釋法律程序報道限制

另外，杜官開庭時表示，收到傳媒向法庭申請豁免《刑事訴訟程序條例》第9P條「對報道保釋法律程序的限制」的條文，決定豁免傳媒在是次聆訊中的報道限制，惟拒絕在下次的正式覆核聆訊中作出相同豁免。

杜官解釋，法庭有需要保障控辯雙方的利益，以及法庭程序的完整性，形容保釋程序涉及被告私人的個人情況，故法庭經慎重考慮後，認為不應將有關程序公開，以免未來的法律程序受損。

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