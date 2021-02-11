K11 MUSEA香港樂高探索中心今開幕設多項防疫措施　已售出約3000張門票 (12:48)

香港樂高探索中心代表劉小姐表示，職員每14天做一次新型冠狀病毒檢測，場內創意工作室設8張枱及膠隔板，每節工作坊後會清潔；另有「樂高城市歷奇」最多可同時容納12人，每兩小時清潔一次；播放4D特效電影的電影院亦標示每4人要相隔1.5米距離。

面積3萬平方呎的「香港樂高探索中心」設10個主題區。46名模型大師、9名模型設計師及4名技術人員花逾7000小時建造「迷你天地」，以近100萬塊樂高積木搭建而成的中環、灣仔等香港街景，亦有中銀大廈、終審法院、香港摩天輪等香港地標，場內燈光每4分鐘轉換，模仿日夜場景；另設「古堡歷險」射擊遊戲、「魔法轉盤」等機動遊戲。

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