新冠疫苗｜男子打疫苗後亡　陳肇始承認有已預約者甩底　稱理解市民要問清楚屬「人之常情」 (11:00)

本港日前出現首宗接種科興新型冠狀病毒疫苗後死亡個案，預約疫苗人數隨即下跌。食物及衛生局長陳肇始今早（6日）在港台節目《星期六問責》說留意到有關情況，承認有已預約接種疫苗後無按時到場的個案，但為數不多。
陳肇始表示，市民在打疫苗前可能要「再諗一諗」或先諮詢家庭醫生，她表示理解和明白，「從市民角度係覺得比較穩陣啲、或者問清楚啲，係正常嘅，都係人之常情」。她稱，政府有責任在出現個案後立刻開誠布公，並盡量解答市民疑慮。
有長者反映，不少人在公立醫院覆診，沒有家庭醫生，關注是否適合在門診「掛號」詢問有關接種疫苗。陳肇始指出，市民最好有家庭醫生，如無亦可到普通科門診診所了解情況，她稱，當病人登記使用「醫健通」系統，醫生可以很快查閱相關病歷。
薛永恒：暫時不考慮增加疫苗接種預約網站容量
接種疫苗網上預約系統等候時間長，創新及科技局長薛永恒今早在商台節目《政經星期六》稱，留意到網上預約系統的情況，但目前疫苗劑量和接種中心數目有限，如大量市民同時進入網站預約，容易造成混亂，因此暫時不考慮增加網站容量，認爲做好排隊等候安排可加快整體流程。
新冠肺炎 相關報道：
新冠疫苗 相關報道：
相關字詞﹕新冠肺炎 確診 新冠肺炎香港 新冠肺炎檢測 新冠病毒 新型冠狀病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒香港 新冠疫苗香港 新冠疫苗 新冠肺炎 新冠疫苗注射 新冠疫苗申請 新冠疫苗接種 新冠疫苗接種時間 新冠疫苗接種地點 新冠疫苗接種預約 編輯推介