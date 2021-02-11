新冠疫苗｜男子打疫苗後亡　陳肇始承認有已預約者甩底　稱理解市民要問清楚屬「人之常情」 (11:00)

陳肇始表示，市民在打疫苗前可能要「再諗一諗」或先諮詢家庭醫生，她表示理解和明白，「從市民角度係覺得比較穩陣啲、或者問清楚啲，係正常嘅，都係人之常情」。她稱，政府有責任在出現個案後立刻開誠布公，並盡量解答市民疑慮。

有長者反映，不少人在公立醫院覆診，沒有家庭醫生，關注是否適合在門診「掛號」詢問有關接種疫苗。陳肇始指出，市民最好有家庭醫生，如無亦可到普通科門診診所了解情況，她稱，當病人登記使用「醫健通」系統，醫生可以很快查閱相關病歷。

薛永恒：暫時不考慮增加疫苗接種預約網站容量

接種疫苗網上預約系統等候時間長，創新及科技局長薛永恒今早在商台節目《政經星期六》稱，留意到網上預約系統的情況，但目前疫苗劑量和接種中心數目有限，如大量市民同時進入網站預約，容易造成混亂，因此暫時不考慮增加網站容量，認爲做好排隊等候安排可加快整體流程。

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