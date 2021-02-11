民主派初選47人案｜高院外市民被票控違限聚令　市民：都要等㗎嘛，咁去邊度等？ (14:12)

【14:12】警方於高院外圍起橙帶，以大聲公稱在場公眾干犯《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），要求市民出示身分證，並發出告票票控在場者，現場一度傳出哭喊聲。

被票控的市民John稱，與一名友人原本坐在高院外天橋等候聽審，惟警方突然拉起橙帶，遂問警員是否有行動，該名警員稱如非違反限聚令，可坐下等，但約10分鐘後，另一名警員票控他們。John批評警方指示不清晰，「嗰個同事卸去隔離個同事，隔離個同事又卸返去隔離個同事，咁樣係推卸責任」。

市民吳女士激動說，她領取綜援，無能力繳付罰款，「咁我坐喺嗰度飲杯水，佢發咗呢張嘢（公眾人士後補籌）比我哋丫嘛，咁我哋梗係要返嚟啦係咪啊」，斥警方是否「大X晒」。

梁先生稱，他隻身前來，甫到天橋處，警方把他及另外聽審的市民圍起來，指稱他們違反限聚令。手持後補籌的他說，「都要等㗎嘛，咁去邊度等？」他曾向警方解釋，但對方着他向法庭解釋。梁先生表明不會交罰款，會上庭抗辯。

排頭位市民：保釋不是格外開恩

【10:40】排頭位的「天水連線」侯先生，昨晚（5日）10時許已偕5名成員到高等法院外排隊，以支持元朗區議員伍健偉，他稱親屬今日能入庭見到被告，希望可以見到伍健偉一面。侯先生預計今日開庭不會有覆核結果，批評「檢控都不合邏輯，保釋不是格外開恩」。

天水圍社區關注組成員O仔（化名）今早7時到高院外排隊，以支持伍健偉，他稱案件本身是政治檢控，所以對11人的保釋覆核結果沒有期望。O仔是中學生，他在初選期間曾幫忙做票站義工，「見到47人被捕被控，以後會否到我有事？」

市民盼法官堅守專業

全身黑衣的Helen持英文書《論暴政》排隊取籌，她說該書對今日的初選案件有特別的意義，當中講述猶太人備受打壓，「猶太法官和大律師沒有發聲，接受政權殘害自己人；我希望香港的法官和法律人員在《港區國安法》之下，都能夠堅守專業」。她表示，每個香港人都可以在能力範圍內支持47人，例如到法院旁聽和寫信。

另外，被告之一、昨晚獲准保釋的呂智恆亦到場排隊旁聽，其間一名支持者激動落淚，呂智恆擁抱他安慰。

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