民主派初選47人案｜律政司覆核11被告保釋今提訊　市民高院外排隊候旁聽　排頭位市民：保釋不是格外開恩 (10:40)

排頭位的「天水連線」侯先生，昨晚（5日）10時許已偕5名成員到高等法院外排隊，以支持元朗區議員伍健偉，他稱親屬今日能入庭見到被告，希望可以見到伍健偉一面。侯先生預計今日開庭不會有覆核結果，批評「檢控都不合邏輯，保釋不是格外開恩」。

天水圍社區關注組成員O仔（化名）今早7時到高院外排隊，以支持天水圍區議員伍健偉，他稱案件本身是政治檢控，所以對11人的保釋覆核結果沒有期望。O仔是中學生，他在初選期間曾幫忙做票站義工，「見到47人被捕被控，以後會否到我有事？」

全身黑衣的Helen持英文書《論暴政》排隊取籌，她說該書對今日的初選案件有特別的意義，當中講述猶太人備受打壓，「猶太法官和大律師沒有發聲，接受政權殘害自己人；我希望香港的法官和法律人員在《港區國安法》之下，都能夠堅守專業」。她表示，每個香港人都可以在能力範圍內支持47人，例如到法院旁聽和寫信。

另外，被告之一、昨晚獲准保釋的呂智恆亦到場排隊旁聽，其間一名支持者激動落淚，呂智恆擁抱他安慰。

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