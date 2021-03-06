油麻地板間房起火　1死13傷包括1消防員　警列縱火 (17:13)

【17:09】警方初步調查後相信起火原因有可疑，案件列縱火，交由油尖警區重案組跟進，另警方更新死傷人數為1死13傷，傷者分別7男6女，年齡介乎13至68歲；死者53歲男子姓梁。

【14:25】下午1時許，仵工到場將死者遺體移送殮房。

油尖旺區議會主席林健文稱，已聯絡大廈業主立案法團主席，據他們了解，起火單位用圍板分隔，放置7張牀，分租給7名本地人，環境簡陋惡劣。他估計大廈最少三、四成單位被改建為劏房。肇事大廈預料封鎖半日，油尖旺民政事務處已開放梁顯利油麻地社區中心，約40名居民暫避。林健文續說，大廈1964年落成，業主立案法團並無收過改善消防安全指示。

中午12時許，民政事務局長徐英偉到社區中心視察，他對於發生致命火災表示深切哀痛及高度關注，並慰問受影響居民。

【09:51】火警中共6男5女受傷，包括一名消防員腳部受傷，其餘傷者主要是吸入濃煙不適。他們分別由救護車送往伊利沙伯醫院及廣華醫院治理，其中消防員經治理後已出院。現場逾50名居民疏散。

助理消防區長蔡偉峰表示，起火單位為一間板間房，面積約9米乘5米，消防在單位近大門位置發現男死者，起火原因仍待調查。蔡偉峰稱，火勢蔓延快，大廈乾喉系統可協助救火，但消防毋須使用該系統。火警中消防處共出動102名消防員及救護員、兩條喉及兩隊煙帽隊，以及10輛救護車救援。消防救出47名居民，另外17名住客自行疏散。一名消防員在火警中灼傷右腳，現已出院。

5樓住客黃先生一家六口居於上址，他說事發時被警車及消防車警號吵醒，「我打開房門，成個廳都係濃煙，我未見過咁嘅情景，我驚到關返門」，他隨即致電通知同住家人不要打開房門，其後打開窗向樓下警員詢問，他按消防員指示用濕毛巾封住門邊罅隙，約半小時後消防員登門帶他和家人離開。他又指出大廈多劏房，部分單位一劏四，但他與家人並非劏房居民。

2樓居民Airah稱，嗅到濃煙時已盡快逃生，惟大廈並無火警鐘及逃生出口指示。