新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月5日更新版） (08:29)

任何在2021年2月20日至3月5日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月7日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第1座

．西營盤居仁里3號居仁閣

．觀塘安翠街3號安達邨仁達樓

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署10樓勞工處

．中環皇后大道中100號20樓2001室IMC Asia Pacific Limited

任何在2021年2月19日至3月4日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月6日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．天水圍天晴邨晴滿樓

．屯門景峰徑4-8號怡樂花園第1座

．東涌海濱路8號海堤灣畔第2座

．將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第5座

．深水埗福華街45-51號鴻福大樓

任何在2021年2月14日至3月4日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月6日或之前接受檢測：

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea（第二次檢測）

資料來源：政府新聞公報