新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月5日更新版） (08:29)

截至3月5日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈、工作場所等名單如下：
任何在2021年2月20日至3月5日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月7日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．荃灣青山公路荃灣段398號愉景新城第1座
．西營盤居仁里3號居仁閣
．觀塘安翠街3號安達邨仁達樓
出現一宗或以上確診個案的工作場所
．深水埗長沙灣道303號長沙灣政府合署10樓勞工處
．中環皇后大道中100號20樓2001室IMC Asia Pacific Limited
任何在2021年2月19日至3月4日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月6日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．天水圍天晴邨晴滿樓
．屯門景峰徑4-8號怡樂花園第1座
．東涌海濱路8號海堤灣畔第2座
．將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第5座
．深水埗福華街45-51號鴻福大樓
任何在2021年2月14日至3月4日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月6日或之前接受檢測：
出現一宗或以上確診個案的工作場所
．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea（第二次檢測）
資料來源：政府新聞公報