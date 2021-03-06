新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:38)

本港周五（5日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月27日至3月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
香港九龍諾富特酒店
盈豐商業大廈 Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria
國際廣場 南海一號
華益大樓 順記小廚
嘉賓商業大廈 裕華國貨
K11 人文購物藝術館
○深水埗區
福隆大廈 老地方茶餐廳
福華街159號 潤發飯店
○觀塘區
安達商場南翼
○九龍城區
晴朗商場
九龍城廣場 馥苑海鮮酒家
○荃灣區
TCL工業中心 冠荃
8咪半 金鳳大餐廳、叁茶陸飯
荃灣公共圖書館
周氏大廈 大良鴻輝記
荃豐中心 大家姐
愉景新城 大家樂、潮食會
○沙田區
新城市廣場1期 翠園
禾輋廣場 元氣壽司
○元朗區
天晴商場 美心MX
○西貢區
香港科技大學 UniBistro and Bar
新都城中心3期 洪記粥品
厚德商場
東港城
○灣仔區
王子酒店 紅花會
希慎廣場
崇光（香港崇光百貨）
時代廣場
○中西區
大館 樂茶軒
國際金融中心商場
○南區
置富南區廣場
○東區
興華商場 民華餐廳
H21商場 明星金閣
新翠商場 一粥麵
興華商場 大快活
資料來源：衛生防護中心（截至3月5日）
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