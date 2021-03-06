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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:38)

本港周五（5日）新增11宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月27日至3月5日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

香港九龍諾富特酒店

盈豐商業大廈 Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria

國際廣場 南海一號

華益大樓 順記小廚

嘉賓商業大廈 裕華國貨

K11 人文購物藝術館

○深水埗區

福隆大廈 老地方茶餐廳

福華街159號 潤發飯店

○觀塘區

安達商場南翼

○九龍城區

晴朗商場

九龍城廣場 馥苑海鮮酒家

○荃灣區

TCL工業中心 冠荃

8咪半 金鳳大餐廳、叁茶陸飯

荃灣公共圖書館

周氏大廈 大良鴻輝記

荃豐中心 大家姐

愉景新城 大家樂、潮食會

○沙田區

新城市廣場1期 翠園

禾輋廣場 元氣壽司

○元朗區

天晴商場 美心MX

○西貢區

香港科技大學 UniBistro and Bar

新都城中心3期 洪記粥品

厚德商場

東港城

○灣仔區

王子酒店 紅花會

希慎廣場

崇光（香港崇光百貨）

時代廣場

○中西區

大館 樂茶軒

國際金融中心商場

○南區

置富南區廣場

○東區

興華商場 民華餐廳

H21商場 明星金閣

新翠商場 一粥麵

興華商場 大快活

資料來源：衛生防護中心（截至3月5日）

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