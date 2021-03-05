廣華醫院男子等入院失聯　翌晨被發現急症室等候區失知覺不治 (20:32)

發言人指出，該63歲男病人於2月26日下午到專科門診覆診，病人因咳嗽及痰中帶血，醫生建議他即日入院檢查及治療。下午約3時，院方按程序護送病人到急症室；至下午4時至6時許，醫護人員為其進行診斷及檢查，其後安排病人在等候區輪候內科病房牀位。當時病人清醒及情況穩定，並由一名親人陪同。病人在急症室等候期間，院方一直為其提供照料。

至同日晚上10時半，醫護人員準備將該名病人轉送至病房，惟職員先後於等候區呼叫、透過廣播系統呼叫名字和致電均未能找到病人。至2月27日凌晨近2時，醫護人員再次透過廣播系統呼叫病人，惟病人未有回應。清晨近5時，醫護人員在急症室等候區發現病人失去知覺及沒有脈搏。院方即時為其進行心肺復蘇並通知病人家屬，病人最終於早上5時17分不治。

院方已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報，並會成立調查委員會檢視事件，以及向醫管局總辦事處提交報告。