民主派初選47人案｜楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠准以原有條件保釋【直播】 (18:40)

副刑事檢控專員（特別職務）楊美琪在庭上表示，在無損控罪的嚴重性及案情的複雜性下，律政司長決定不就被告楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠的保釋作出覆核。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德批准4人以昨日（4日）批出的條件保釋，而各人的保釋金及人事擔保須於下周一（8日）繳交。

呂智恆在庭上向公眾揮手；林景楠向公眾點頭；劉偉聰則向庭內律師揖手，在場有律師向他揮手示意；楊雪盈則表現平靜。除劉偉聰親自應訊外，其餘3名被告均有法律代表。

保釋條件如下：

一、不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

二、任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

三、 不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉行的任何選舉。

四、不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何級別議員成員，或其他服務於以上人員的人。

另外，各被告不得離港、交出所有旅遊證件和BNO，以及居住報稱地址。

4名被告保釋金：

楊雪盈：8萬元現金、2人各4萬元人事擔保，以及每周向警署報到3次

劉偉聰：50萬元現金，以及每周向警署報到4次

呂智恆：10萬元現金、10萬元人事擔保，以及每周向警署報到4次

林景楠：100萬元現金、20萬元人事擔保，以及每周向警署報到4次

35＋大搜捕／民主派初選47人被控 相關報道：

女被告分送羅湖大欖還押 袁嘉蔚好友探望斥保釋準則模糊

消息：律政司不覆核楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠保釋 另外11人周六提訊

呂智恆透過養母感謝市民送囚車 劉頴匡女友帶聖經探訪

岑敖暉、朱凱廸等9人突被轉押赤柱 家屬今早方知悉探望撲空