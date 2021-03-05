民主派初選47人案｜律政司：絕不接受有人惡意攻擊依法執行決定 (18:15)

根據《刑事訴訟程序條例》9H條，律政司長可向法官（法官指上訴法庭法官、原訟法庭法官及原訟法庭暫委法官）申請覆核裁判官批准保釋的決定；第9J條指出，若裁判官拒絕准予某人保釋，該人亦可向法官提出保釋申請。

根據9I條，當律政司長表示擬根據第9H條申請覆核裁判官批准的保釋決定，如獲准保釋的人在場，裁判官須命令將該人收押並帶到法官席前。

另外，保釋申請屬內庭聆訊（公開），報道保釋法律程序時必須遵守9P條。一般而言，被捕者被落案起訴和拘留後，必須在切實可行的情況下盡快出席聆訊。裁判官需要處理保釋事宜和即將進行的訴訟程序；若被告在同一宗案件被起訴，按程序必須由同一名裁判官審理。

律政司又稱，上述聲明沒有對尚在進行司法程序的案件加以評論。

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