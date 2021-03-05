Twitter發布警服淫照　「警癡」認罪判囚8個月 (17:49)

被告嚴滶鋒（43歲），曾任職業訓練局兼職職員，被控於去年6月23日至10月30日間，在香港於Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。

辯方求情時，主任裁判官問及，被告於本案身穿「警察制服」，會否加重其罪責。代表被告的資深大律師回應稱，不論被告身穿任何制服、任何顏色衣服，都不應因而遭加重刑罰，因控罪只針對淫褻物品，被告亦只是癡戀警察而犯案，並非意圖玷污警察聲譽。

辯方另提及，涉案的社交平台帳戶並非所有人能輕易查閱，只有興趣或性傾向相近的人才會閱覽該帳戶，因此不會荼毒他人，望法庭可考慮社會服務令、緩刑等刑罰，惟主任裁判官錢禮聽畢陳辭後認為，被告必須判以拘禁式刑罰。

案情指出，網絡安全及科技罪案調查科警員去年10月發現一個名為「西裝制服の日常」的Twitter帳戶，上載展示男性性器官及性行為的照片及影片，當中有人身穿「警察制服」。警方其後鎖定被告並搜查其住宅，檢獲制服及配件。

相關報道：Twitter發布警服淫照 「警癡」認罪