民主派初選47人案｜司法機構認聆訊安排有不足　張舉能指示全面檢視 (17:36)

司法機構稱，法庭必須按照法律及訴訟程序的規定審理案件。為有效執行司法工作，法庭一直致力在切實可行的情況下盡快完成每宗案件的聆訊。就上述案件而言，所有47名被告被共同控以一項罪名及在同一宗案件被起訴，按法庭程序須由同一名裁判官審理。

此外，該案件首次於3月1日在法庭提訊，涉案的被告於前一天被拘控，之後安排在翌日帶上法庭，故法庭在極短時間內須緊急盡量運用有限的法庭設施，安排案件的聆訊、轉播、旁聽座位分配、人流管理、保安等。聆訊持續4天，超過40小時，法庭每天除處理聆訊的具體流程，亦同時需要處理法庭內外數百名法庭使用者排隊、相關秩序和抗疫等安排事宜，面對前所未有的龐大挑戰，有關安排的具體細節難免有不足之處。

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