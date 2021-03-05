民主派初選47人案｜司法機構認聆訊安排有不足　張舉能指示全面檢視 (17:36)

司法機構今（5日）就涉及47名被告在西九龍裁判法院的聆訊表示，留意到社會各界對案件的聆訊及其他安排的意見，稱由於涉及多名被告、時間亦有限制，司法機構面對前所未有的龐大挑戰，有關安排的具體細節難免有不足之處。終審法院首席法官張舉能已指示在維護司法公正前提下，即時全面檢視各級法院處理涉及眾多訴訟人及旁聽者案件的聆訊和有關安排，以適時提出改善，包括聆訊的時間編排、旁聽的座位分配、轉播的安排等。
司法機構稱，法庭必須按照法律及訴訟程序的規定審理案件。為有效執行司法工作，法庭一直致力在切實可行的情況下盡快完成每宗案件的聆訊。就上述案件而言，所有47名被告被共同控以一項罪名及在同一宗案件被起訴，按法庭程序須由同一名裁判官審理。
此外，該案件首次於3月1日在法庭提訊，涉案的被告於前一天被拘控，之後安排在翌日帶上法庭，故法庭在極短時間內須緊急盡量運用有限的法庭設施，安排案件的聆訊、轉播、旁聽座位分配、人流管理、保安等。聆訊持續4天，超過40小時，法庭每天除處理聆訊的具體流程，亦同時需要處理法庭內外數百名法庭使用者排隊、相關秩序和抗疫等安排事宜，面對前所未有的龐大挑戰，有關安排的具體細節難免有不足之處。
35＋大搜捕／民主派初選47人被控 相關報道：
消息：律政司不覆核楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠保釋 另外11人周六提訊