5歲女疑受虐亡　控方：繼母曾向幼稚園承諾不再體罰　生父聲稱女兒自殘 (16:55)

被告依次為離世女童Z的生父（案發時26歲）、繼母（27歲）及繼外婆（53歲）。控罪橫跨2017年8月至2018年1月，事主為女童Z和胞兄X。

雙方承認事實指稱，生父2017年8月帶Z和X搬家，與繼外婆及繼母等同住。一個月後，幼稚園教師發現Z在早餐時間不斷索取食物，亦察覺她的手肘紅腫、大腿和臀部有傷痕，遂向繼母查問。繼母承認聯同丈夫（首被告）責打Z，教師建議繼母別再施行體罰，獲繼母答允。在一次會議上，校方嚴正警告繼母不可體罰兒童，又稱會密切監察Z的情況，繼母承諾不會體罰Z。

後來，Z不時缺課，繼母2017年10月底聲稱帶她到內地出席喪禮，惟根據出入境紀錄，Z當時身處香港。不久，生父稱打算為Z停學，以奉行在家教學，經過校方多次溝通，生父2017年12月為Z辦退學手續。

2018年1月6日，生父報警稱有人暈倒，救護員發現Z傷痕纍纍，送院後不治。繼母向救護員表示「個女有行為問題，會自己撞傷自己身體」。在警員查問下，生父承認會用藤條打Z的手腳，但部分傷勢是Z自殘所致，繼母則稱「唔關我事，啲傷勢係我老公打嘅」。