721襲擊案｜女事主：有人舉手投降惟白衣人續打　男事主：被棒球棍打後腦要縫針 (14:55)

K供稱，當晚她與男事主C一同乘西鐵，途經元朗站時，白衣人進入車廂施襲。K拍攝的片段所見，她多次大叫「唔好打，唔好掉」，K解釋當時白衣人不停掟雪糕筒、木棍及盒裝奶等，自言「無啦啦畀人打好無辜」。

K續稱，車廂內有人遇襲致頭部及手腳流血，片段顯示有白衣男手持木棍指罵「你有冇聽過新八國聯軍呀？你老母XX」。K說，最終列車成功駛至屯門站，形容自己「驚到腳震」，「個胃好辛苦，坐咗喺月台到」，事後發現上腹有輕微觸痛。

男事主G之後作供，憶述當晚他和太太近晚上11時乘西鐵抵達元朗站，當時很多人湧入車廂，由於列車沒開出，又聽到有人說下面打人，遂到下層大堂查看。他看到許多白衣人持木棍及藤條施襲，有人受傷倒地，於是折返月台。

G說，他甫走上電梯，即遭人打了一下後腦，回頭看見一名白衣男手持黑色棒球棍，並用粗口罵他。他逃入車廂，看到有人滿面鮮血，接着發現自己後腦亦正流血，及後前往急症室。G的醫療報告指出，他頭部後方有2厘米裂傷，頸後枕位置有血腫，縫了3至4針。

聆訊下午續。

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