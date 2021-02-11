民主派初選47人案｜女被告分送羅湖大欖還押　袁嘉蔚好友探望斥保釋準則模糊 (14:43)

4名女被告吳敏兒、余慧明、袁嘉蔚和黃子悦於羅湖懲教所羈留，其中袁嘉蔚的友人帶同可應付一個月的物資到羅湖懲教所探望袁嘉蔚，包括有零食、衛生用品和書本。袁嘉蔚友人Lily表示，目前眾被告被單獨囚禁，袁的精神不錯，但胃口一般，15分鐘探望時間中曾交待一些需代為照顧的生活瑣事。對於有4名被告獲撤銷保釋申請上訴，Lili認為「係咪玩嘢？想點玩就點玩？」直指《港區國安法》保釋準則模糊，令人摸不透。

至於余慧明所屬醫管局員工陣線成員、吳敏兒所屬的職工盟總幹事蒙兆達，以及黃子悅的友人則帶同物資探望。蒙兆達透露，今中午曾收到福利官通知吳敏兒家屬帶潤唇膏，惟抵埗後才得知吳敏兒已被安排送院檢查，蒙因無法探訪不禁哽咽。

另外，據悉4名女被告黃碧雲、楊雪盈、毛孟靜和何桂藍目前於大欖女懲教所羈留。今午1時許，民主黨鄺俊宇聯同黃碧雲的丈夫和胞兄，以及楊雪盈的家屬到大欖懲教所探望黃楊二人，眾人愁眉深鎖，未有回應記者查詢，逗留約2小時後離去。探望何桂藍的友人Louis表示，她形象一向堅強，本身已為被囚做好準備，探訪時精神不俗，外界不用擔心她。