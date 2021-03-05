新冠肺炎｜港今增11確診4源頭不明 (14:01)

以下為4宗源頭不明個案詳情：

以下為4宗源頭不明個案詳情：

．47歲男病人（個案11061），於3月1日出現發燒，3月3日遞交樣本，其後確診；病人為一名文職人員，最後上班日期為3月3日；居於荃灣愉景新城1座

．18歲男病人（個案11063），於2月22日出現頭痛和發燒，3月1日遞交樣本，其後確診；病人為一名學生，沒有回校出席面授課堂；居於秀茂坪曉麗苑曉暉閣

．48歲男病人（個案11064），於3月1日出現發燒，同日遞交樣本，其後確診；病人為一名文職人員，最後上班日期為2月26日；居於西營盤居仁閣

．37歲女病人（個案11065），於2月28日出現頭痛，3月2日遞交樣本，其後確診；病人為一名兼職外籍家務助理，最後上班日期為2月23日；居於油麻地彌敦道375-381號金勳大廈

【12:44】消息稱，今日（5日）新增約10宗新型冠狀病毒確診個案，因源頭不明個案已於昨日（4日）的記者會交代，故今天不設疫情記者會。

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