民主派初選47人案｜岑敖暉、朱凱廸等9人突被轉押赤柱　家屬今早方知悉探望撲空 (12:19)

今早10時許，岑敖暉妻子余思朗及朱凱廸太太離開荔枝角收押所。余思朗稱，早上9時半到達收押所，完成登記手續後始接獲懲教處職員通知，9名被告今日將轉到其他院所，包括岑敖暉、朱凱廸及鄒家成，家屬無法入內探望或送物資，她暫未聯絡到福利官查詢9人將轉到哪間院所。余思朗批評懲教處安排非常混亂，「真係好失望，真係等咗好多日，諗住今日可以入到啲物資同埋見到自己親人一面，但係嚟到完成埋登記先知咩情況」。

朱凱廸太太亦表示失望，「臨尾兩分鐘話冇得見，仲要去第二度，嚇咗一跳，以為咩事」，她嘗試致電聯絡福利官不果，暫不肯定朱凱廸會到哪裡羈留。

立法會前議員邵家臻表示，有家屬探望被告後較心安、從容。據他了解，懲教處今早約10時決定將9名被告轉往赤柱監獄羈留，其中岑敖暉、朱凱廸及趙家賢的家屬到場後無法探望，邵家臻說，轉倉原因包括收押所有過多在囚者，或被告被列為甲級犯，但他不清楚實際原因。

社民連成員辛浩銘早上探望岑子杰，稱岑精神狀態良好，亦已換上囚衣。他引述岑子杰稱，昨晚（4日）由法院到收押所路上見到許多市民追車、舉橫額支持，非常感動，認為香港人很可愛，他希望市民能繼續撐住加油。辛浩銘說，今日見面主力處理岑子杰生活物資事宜，岑子杰對保釋申請暫未有看法。

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