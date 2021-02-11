市建局推土瓜灣道/榮光街重建項目　供900單位料2032年完成 (10:58)

計劃涉及大廈包括土瓜灣道1-15號（單數）、土瓜灣道17至31號（單數）、啟明街1-5號、啟明街11-19號、玉成街1-7號（單數）、玉成街2-12號（雙數）、鴻福街2-6號（雙數）、鴻福街10-14號（雙數）及馬頭圍道111至127D號（單數）。

市建局規劃及設計總經理黃知文表示，土瓜灣區內已有7個以「小區規劃模式」推行的重建項目，最新項目的區內有幾條倔頭路，南北交通不理想，市建局盼提升區內步行環境，故計劃興建一條連接港鐵站出口與小社區的天橋，另優化市建局把環安街延伸至銀漢街的道路設計。另外，市建局亦計劃提供不少於5540平方米樓面面積的政府、機構或社區設施用途。

市建局今天起將就計劃展開兩個月公布期，並正進行凍結人口調查。收購方面，市建局收購及遷置總經理鍾建強稱，自住業主的現金補償以「假設重置單位7年樓齡的價值」呎價作計算，並有「樓換樓」選擇。非自住業主及商業單位業主則按物業市值加適用津貼。鍾建強稱18至24個月後才開始出價補償程序，未能預計項目成本，但稱市建局會審慎理財，確保負擔得到。