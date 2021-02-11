兩會2021｜人大副委員長王晨說明完善港選舉制度草案　將修改《基本法》附件一、二 (11:23)

王晨：賦予選委會選舉較大比例立法會議員

王晨表示，要完善本港的選舉制度，總體思路是「以對香港特別行政區選舉委員會重新構建和增加賦權為核心進行總體制度設計」，具體包括優化選委會的規模、組成及產生辦法；除繼續選舉特首外，賦予選委會選舉較大比例立法會議員，以及直接參與提名參選立法會議員的職能。

王晨稱，要通過選委會，「擴大香港社會均衡有序的政治參與和更加廣泛的代表性」，對有關選舉要素做出調整，同時建立「全流程資格審查機制」，繼而形成一套「符合香港情況、有香港特色的新的選舉制度」。

王晨：會授權人大常委會啟動修例程序

王晨稱，為保持制度連續和穩定，本次修改會只修改《基本法》附件一和二，不涉及修改《基本法》正文，由中央以決定加立法的方式，分步推進。全國人大做出決定後，會授權人大常委會按照有關決定，同有關方面及早啟動相關修例程序。經修訂的附件一及附件二依法公布實行的同時，原有的附件一及附件二會廢止。

王晨：反中亂港、分裂勢力圖奪香港管治權

王晨在講話中指出，香港自2019年修例風波以來，反中亂港勢力、本土主張分裂勢力，公然鼓吹「港獨」主張，公然利用立法會、區議會平台及公職人員身分，肆無忌憚、反中亂港，阻撓特區政府依法施政，策劃透過非法預選，企圖取得立法會主導權，進而奪取香港管治權。