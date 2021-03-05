新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:50)

本港周四（4日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月26日至3月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。
○油尖旺區
盈豐商業大廈Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria
國際廣場 南海一號
香港九龍諾富特酒店
K11 MUSEA
華益大樓 順記小廚
○深水埗區
南昌街117號地下 賓墟快餐廳
○觀塘區
安達商場南翼
創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant
○九龍城區
九龍城廣場 馥苑海鮮酒家
晴朗商場
啟德郵輪碼頭 紙飛機親子餐廳
○荃灣區
周氏大廈 大良鴻輝記
○沙田區
馬鞍山廣場
置富第一城 台灣麵
○元朗區
祥發大廈 傷心酸辣粉
天晴商場 美心MX
○屯門區
海趣坊 稻香
景峰花園商場地下
○西貢區
厚德商場
新都城中心3期 洪記粥品
香港科技大學 UniBistro and Bar
PopCorn Greyhound Café
東港城
○灣仔區
柏寧酒店
王子酒店 紅花會
香港崇光百貨
時代廣場
希慎廣場
銅鑼灣廣場2期 牛大人
○中西區
大館 樂茶軒
好利商業大廈 The Port LKF
○南區
置富南區廣場
○東區
興華商場 大快活、民華餐廳、麗香園冰室
新翠商場 一粥麵
H21商場 明星金閣
永利中心 群記爽腩店
資料來源：衛生防護中心（截至3月4日）
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