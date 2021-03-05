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新冠肺炎｜近7天確診者曾到訪食肆、街市、商場、酒店名單一覽 (08:50)

本港周四（4日）新增9宗新型冠狀病毒確診個案。本文整理近7天（2月26日至3月4日）有確診者曾到訪的食肆、街市、商場以及酒店等名單。

○油尖旺區

盈豐商業大廈Ebeneezer's Kebabs & Pizzeria

國際廣場 南海一號

香港九龍諾富特酒店

K11 MUSEA

華益大樓 順記小廚

○深水埗區

南昌街117號地下 賓墟快餐廳

○觀塘區

安達商場南翼

創紀之城5期 京饌、Table 18 Bar & Restaurant

○九龍城區

九龍城廣場 馥苑海鮮酒家

晴朗商場

啟德郵輪碼頭 紙飛機親子餐廳

○荃灣區

周氏大廈 大良鴻輝記

○沙田區

馬鞍山廣場

置富第一城 台灣麵

○元朗區

祥發大廈 傷心酸辣粉

天晴商場 美心MX

○屯門區

海趣坊 稻香

景峰花園商場地下

○西貢區

厚德商場

新都城中心3期 洪記粥品

香港科技大學 UniBistro and Bar

PopCorn Greyhound Café

東港城

○灣仔區

柏寧酒店

王子酒店 紅花會

香港崇光百貨

時代廣場

希慎廣場

銅鑼灣廣場2期 牛大人

○中西區

大館 樂茶軒

好利商業大廈 The Port LKF

○南區

置富南區廣場

○東區

興華商場 大快活、民華餐廳、麗香園冰室

新翠商場 一粥麵

H21商場 明星金閣

永利中心 群記爽腩店

資料來源：衛生防護中心（截至3月4日）

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