新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月4日更新版） (08:34)

任何在2021年2月19日至3月4日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月6日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．天水圍天晴邨晴滿樓

．屯門景峰徑4-8號怡樂花園第1座

．東涌海濱路8號海堤灣畔第2座

．將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第5座

．深水埗福華街45-51號鴻福大樓

任何在2021年2月14日至3月4日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月6日或之前接受檢測：

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea （第二次檢測）

任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月5日或之前接受檢測：

新增一宗或以上確診個案的大廈

．葵涌葵盛西邨第6座

．薄扶林置富道11號置富花園富恒苑（H-11座）

．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣

．何文田亞皆老街204號君柏第1座

．將軍澳康城路1號日出康城緻藍天翠堤（2座）

任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月5日或之前接受檢測：

出現一宗或以上確診個案的工作場所

．中環雲咸街15-17號萬祥大廈2樓Pherform Limited

．九龍灣宏遠街1號一號九龍20樓理光（香港）有限公司

．青衣青衣航運路38號招商局物流中心9-10樓DHL Express （Hong Kong）Limited

．鰂魚涌英皇道683號嘉里中心32樓嘉里控股有限公司

．赤鱲角航展道航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時辦公室

任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，以及就讀的學生，須於3月5日或之前接受檢測：

．觀塘秀豐街5號秀明小學

資料來源：政府新聞公報