新冠肺炎｜強制檢測大廈、工作場所名單（3月4日更新版） (08:34)

截至3月4日，納入新型冠狀病毒強制檢測公告的大廈、工作場所等名單如下：
任何在2021年2月19日至3月4日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月6日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．天水圍天晴邨晴滿樓
．屯門景峰徑4-8號怡樂花園第1座
．東涌海濱路8號海堤灣畔第2座
．將軍澳培成路15號蔚藍灣畔第5座
．深水埗福華街45-51號鴻福大樓
任何在2021年2月14日至3月4日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月6日或之前接受檢測：
出現一宗或以上確診個案的工作場所
．油尖旺梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea （第二次檢測）
任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾身處以下指明地方超過兩小時的人，須於3月5日或之前接受檢測：
新增一宗或以上確診個案的大廈
．葵涌葵盛西邨第6座
．薄扶林置富道11號置富花園富恒苑（H-11座）
．馬鞍山西沙路638號錦豐苑錦蘭閣
．何文田亞皆老街204號君柏第1座
．將軍澳康城路1號日出康城緻藍天翠堤（2座）
任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，須於3月5日或之前接受檢測：
出現一宗或以上確診個案的工作場所
．中環雲咸街15-17號萬祥大廈2樓Pherform Limited
．九龍灣宏遠街1號一號九龍20樓理光（香港）有限公司
．青衣青衣航運路38號招商局物流中心9-10樓DHL Express （Hong Kong）Limited
．鰂魚涌英皇道683號嘉里中心32樓嘉里控股有限公司
．赤鱲角航展道航天城停車場內的海悅建築工程有限公司臨時辦公室
任何在2021年2月18日至3月3日期間，曾在以下指明地方工作或值勤的人，以及就讀的學生，須於3月5日或之前接受檢測：
．觀塘秀豐街5號秀明小學
資料來源：政府新聞公報